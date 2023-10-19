Путин призвал разобраться с трансферами юных хоккеистов в зарубежные клубы

Путин призвал с разобраться с зарубежными трансферами юных хоккеистов

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о переходах юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — призвал Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия — свободная страна, каждый человек делает свой выбор и никто не должен этому мешать.

Ранее Путин назвал отстранение спортсменов из России этнической дискриминацией. «Мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», — заявил президент.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.