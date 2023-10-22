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09:46, 22 октября 2023Спорт

Макгрегор рассказал о разочаровавшей его победе Чимаева над Усманом

Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что его разочаровала победа Чимаева над Усманом

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter рассказал, что его разочаровала победа представляющего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Хамзата Чимаева над американцем Камару Усманом на турнире UFC 294.

Спортсмен назвал бой невзрачным. «Разочаровало то, что после тейкдауна в третьем раунде не последовало никакого продолжения», — заявил он, обратив внимание на то, что Чимаев дал возможность сопернику отступить и перегруппироваться.

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Поединок между Чимаевым и Усманом в среднем весе прошел 21 октября в Абу-Даби. Он завершился в трех раундах победой Чимаева решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев в профессиональной карьере провел 13 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Усмана теперь 20 побед и четыре поражения.

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      Анастасия Борисова
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