Макгрегор рассказал о разочаровавшей его победе Чимаева над Усманом

Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что его разочаровала победа Чимаева над Усманом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter рассказал, что его разочаровала победа представляющего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Хамзата Чимаева над американцем Камару Усманом на турнире UFC 294.

Спортсмен назвал бой невзрачным. «Разочаровало то, что после тейкдауна в третьем раунде не последовало никакого продолжения», — заявил он, обратив внимание на то, что Чимаев дал возможность сопернику отступить и перегруппироваться.

Поединок между Чимаевым и Усманом в среднем весе прошел 21 октября в Абу-Даби. Он завершился в трех раундах победой Чимаева решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев в профессиональной карьере провел 13 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Усмана теперь 20 побед и четыре поражения.