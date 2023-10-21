Чимаев победил Усмана на турнире UFC

Боец MMA Чимаев победил Усмана решением большинства судей на турнире UFC

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Камару Усманом на турнире UFC 294. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в среднем весе в Абу-Даби. Он завершился в трех раундах победой Чимаева решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев в профессиональной карьере провел 13 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Усмана теперь 20 побед и четыре поражения.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции. В данный момент спортсмен выступает за ОАЭ и представляет грозненскую команду «Ахмат».

Главным событием турнира UFC 294 станет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.