Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:2
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Рубин
0:0
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Ливерпуль
2:0
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Верона
1:3
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|9-й тур
Локомотив М
0:0
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
ПСЖ
3:0
Завершен
Страсбург
Франция - Лига 1|9-й тур
Балтика
2:2
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Челси
2:2
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Севилья
1:1
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|10-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:49, 21 октября 2023Спорт

Чимаев победил Усмана на турнире UFC

Боец MMA Чимаев победил Усмана решением большинства судей на турнире UFC

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Камару Усманом на турнире UFC 294. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в среднем весе в Абу-Даби. Он завершился в трех раундах победой Чимаева решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев в профессиональной карьере провел 13 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Усмана теперь 20 побед и четыре поражения.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции. В данный момент спортсмен выступает за ОАЭ и представляет грозненскую команду «Ахмат».

Главным событием турнира UFC 294 станет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-канцлер Германии назвал Крым частью истории России

      Стало известно о взрывах в Харькове

      Чимаев победил Усмана на турнире UFC

      Стало известно о плане Запада скрыть поражение на Украине

      Ученые обнаружили зависимость между одиночеством и риском умереть от рака

      ХАМАС заявил об отклонении Израилем предложения отпустить еще двоих заложников

      В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли 29 человек

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

      На Западе раскрыли преимущество для Путина от конфликта на Ближнем Востоке

      На Украине заявили о недостаточном финансировании от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости