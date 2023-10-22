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08:21, 22 октября 2023Мир

В США раскрыли цель помощи Байдена Украине

19FortyFive: Байден хочет лишить РФ военных ресурсов с помощью поставок Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден поддерживает Украину для того, чтобы лишить Россию военных ресурсов. С таким мнением выступил обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

Касс раскрыл цель помощи Байдена Украине и подчеркнул, что он стремится истощить военные ресурсы России. По его мнению, при соперничестве двух стран третья «поощряет продолжение военных действий как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи».

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При этом обозреватель усомнился, что США способствовали началу конфликта на Украине.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер раскрыл причину приостановки переговоров о мире между Россией и Украиной. По его словам, именно США не разрешили Киеву продолжить мирные переговоры с Москвой в Стамбуле в марте 2022 года.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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