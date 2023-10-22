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09:17, 22 октября 2023Путешествия

Россия сохранит льготы для европейских туристов

МИД объявил о сохранении льгот для туристов из Европы для посещения России

Фото: Lukas Rychvalsky / Unsplash

Россия планирует частично сохранить льготы для посещения страны туристами из Европы. Об этом РИА Новости сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что МИД подготовил законопроект об увеличении визовых сборов и отмену льгот, однако нововведения будут касаться далеко не всех категорий туристов. Например, льготные тарифы будут и дальше распространяться на предпринимателей, лиц, участвующих в научной, культурной и спортивной деятельности, а также на школьников и студентов.

Также Климов подчеркнул, что Москва разработала новый облегченный порядок для иностранцев и живущих за рубежом россиян для посещения своих родственников в России.

«Вместе с тем в целях поддержания контактов с гражданами стран Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит - в отличие от европейцев — частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока действия таких виз», — заявил дипломат.

Ранее МИД России заявил о росте числа туристов из Европы. Так, Россия за первые девять месяцев 2023 года выдала в европейских странах на 57 процентов больше туристических виз, чем за аналогичный период в 2022 году.

В сентябре сообщалось, что туристы из Евросоюза (ЕС) вошли в топ-пять стран, которые приезжают в Россию по электронным визам.

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