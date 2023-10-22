МИД России заявил о росте числа туристов из Европы

МИД России: выдача туристических виз европейцам выросла на 57 процентов

Россия за первые девять месяцев 2023 года выдала в европейских странах на 57 процентов больше туристических виз, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов, пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями министерства иностранных дел России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий. Из них 141 тысяча — туристические визы. Как уточнил специалист, по сравнению с прошлым годом общее количество выданных виз сократилось на десять процентов. «При этом выдача туристических виз возросла на 57 процентов», — подчеркнул он.

Климов добавил, что эти показатели далеки от данных 2019 года. Тогда европейцам было выдано 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристических.

В сентябре сообщалось, что туристы из Евросоюза (ЕС) вошли в топ-пять стран, которые приезжают в Россию по электронным визам.