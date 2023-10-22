Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:51, 22 октября 2023Путешествия

МИД России заявил о росте числа туристов из Европы

МИД России: выдача туристических виз европейцам выросла на 57 процентов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия за первые девять месяцев 2023 года выдала в европейских странах на 57 процентов больше туристических виз, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов, пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями министерства иностранных дел России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий. Из них 141 тысяча — туристические визы. Как уточнил специалист, по сравнению с прошлым годом общее количество выданных виз сократилось на десять процентов. «При этом выдача туристических виз возросла на 57 процентов», — подчеркнул он.

Климов добавил, что эти показатели далеки от данных 2019 года. Тогда европейцам было выдано 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристических.

В сентябре сообщалось, что туристы из Евросоюза (ЕС) вошли в топ-пять стран, которые приезжают в Россию по электронным визам.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-советник Рейгана рассказал о ловушке для США на Украине

      МИД России заявил о росте числа туристов из Европы

      Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению яиц

      Телескоп Уэбба обнаружил на Юпитере новую особенность

      В США рассказали про обиду Зеленского

      Стало известно о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

      Сеть ресторанов McDonald’s подверглась вандализму из-за поддержки Израиля

      В США рассказали о «циничной политической игре» Байдена ради помощи Украине

      Такер Карлсон обвинил власти США во лжи об убийстве Джорджа Флойда полицейским

      В США неизвестные жестоко убили женщину-раввина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости