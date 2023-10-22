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09:35, 22 октября 2023Мир

В МИД России высказались о безвизовом режиме с Китаем

МИД: Россия и Китай работают над соглашением по групповому туризму

Фото: Unsplash

Россия и Китай работают над новым соглашением, которое поспособствует углубление безвизового режима между странами. Об этом высказался директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, передает РИА Новости.

С 1 августа в России запустили групповые безвизовые поездки в Китай. В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов пообещали дать туркомпаниям подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры в Китай.

Сейчас, по словам Климова, идет работа над уменьшением туристических групп и увеличением срока пребывания в Китае вплоть до трех недель.

«Минэкономразвития России с китайскими партнерами ведется работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до 3 человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня и внедрение электронного документооборота», — рассказал Климов.

В конце сентября посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим между Китаем и Россией пошел бы на пользу обеим странам. При этом, отвечая на вопрос, ведется ли сейчас работа по установлению безвиза между государствами, высокопоставленный дипломат заявил, что не располагает соответствующими данными.

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