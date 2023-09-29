В Китае заявили о пользе безвизового режима с Россией

Посол КНР в Москве: безвизовый режим с Россией был бы полезен обеим странам

Безвизовый режим между Китаем и Россией пошел бы на пользу обеим странам. Об этом ТАСС сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

При этом, отвечая на вопрос, ведется ли сейчас работа по установлению безвиза между государствами, высокопоставленный дипломат заявил, что не располагает соответствующими данными.

«По моей информации, не было такого разговора, — подчеркнул глава диппредставительства. — Хотя мы считаем, что нужно все-таки сделать безвизовый режим для взаимных поездок, потому что это будет очень поощрять взаимные поездки между гражданами, между нашими странами».

Более того, посол отметил, что Пекин ждет, когда «откроют взаимные поездки групповых туристических групп». «Я думаю, что это будет очень хорошо, — добавил он. — Это нужно по договоренности между нашими заинтересованными организациями».

Ранее стало известно, что китайские туристы массово устремились в Москву. Их количество в 2023 году возросло в шесть раз по сравнению с 2022 годом.