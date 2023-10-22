Стало известно число захотевших переселиться из Латвии в Россию

Дипломат: число заявок на переселение из Латвии в Россию выросло в разы

С начала года число обращений в посольство России в Риге о переселении в Россию выросло в 2,5 раза. Такие цифры в беседе с «Известиями» привел временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков. Он выразил уверенность, что российское государство не оставит людей в беде и сможет достойно всех принять.

Во многом это произошло на фоне заявлений латвийских властей, что людей, не сдавших экзамен по знанию латышского языка, будет депортировать из страны.

Зыков назвал поведение властей республики дискриминационным, добавив, что многие русскоязычные по факту являются коренными жителями страны. По словам дипломата, в основном речь идет про людей пожилого возраста, которую всю жизнь прожили в Латвии и исправно платили налоги.

Временный поверенный также добавил. что известны случаи, когда языковому экзамену подвергались глухонемые и слепые люди.

О возможной депортации не сдавших экзамен власти Латвии заявили в апреле этого года. Высылать людей из страны намереваются со 2 декабря. В российском МИД такое поведение соседней страны назвали нарушением прав человека.