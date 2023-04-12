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13:25, 12 апреля 2023Бывший СССР

В Латвии россиянам пригрозили депортацией за провал языкового экзамена

УПГМ Латвии: проживающим в стране россиянам грозит депортация за провал языкового экзамена

Фото: alexzzamm / Shutterstock / Fotodom

Россиянам, проживающим в Латвии, грозит депортация, если они не сдадут языковой экзамен. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УПГМ) страны, передает портал LSM.

Уточняется, что российских граждан будут депортировать со 2 декабря. Представитель ведомства Мадара Пуке заявила, что экзамен по государственному языку необходимо сдать до 1 сентября. Если до указанной даты не будет подано заявление, то вид на жительство (ВНЖ) станет недействительным, и россиянам придется покинуть Латвию до 2 декабря.

«Дальше вопросы к пограничной службе. Страну придется оставить в принудительном порядке», — сказала она. Записаться на экзамен нужно было с 1 февраля по 24 марта, сдавать его можно с 11 апреля, пишет портал.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Латвии в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств. В 2022 году в стране одобрили поправки о переходе на латышский язык образования. Процесс будет запущен 1 сентября 2023 года.

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Кристина Есикова
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