В России высказались о влиянии израильского конфликта на операцию в Сирии

Сенатор Климов посоветовал не смешивать израильский конфликт с операцией в Сирии

Палестино-израильский конфликт не имеет прямого отношения к военным действиям в Сирии, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о том, как война с ХАМАС может повлиять на российскую операцию в Сирии.

Одна история, которая про Ближний Восток, ХАМАС, Палестину и прочее, — это давняя история. Другая история, которая про нашу антитеррористическую операцию, сравнительно недавняя. Я бы не смешивал это в одно Андрей Климов российский сенатор

«Что касается сирийско-израильских отношений, не будем забывать, что Сирия, как и Израиль, — это государства Организации Объединенных Наций (ООН). И Россия, наши войска там (в Сирии — прим. «Ленты.ру») находятся не для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела или двусторонние отношения между государствами, а для того, чтобы бороться с международным терроризмом, который там окопался. В частности, благодаря России удалось фактически победить эту незаконную организацию, которая именует себя ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). Это наша главная задача там. Плюс у нас есть с Сирией двусторонний договор, который позволяет оказывать им содействие в самом широком плане», — сказал сенатор.

22 октября Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по аэропортам Алеппо и Дамаска. Сейчас воздушные гавани выведены из строя. Из-за атаки повреждены взлетно-посадочные полосы. Это уже второй случай, когда Тель-Авив после начала войны с ХАМАС атакует сирийские объекты.

Дамаск одним из первых поддержал действия боевиков ХАМАС против Израиля. «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили МИД республики 7 октября, в день нападения палестинского движения на еврейское государства.