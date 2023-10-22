Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 22 октября 2023Мир

В России высказались о влиянии израильского конфликта на операцию в Сирии

Сенатор Климов посоветовал не смешивать израильский конфликт с операцией в Сирии
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Палестино-израильский конфликт не имеет прямого отношения к военным действиям в Сирии, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о том, как война с ХАМАС может повлиять на российскую операцию в Сирии.

Одна история, которая про Ближний Восток, ХАМАС, Палестину и прочее, — это давняя история. Другая история, которая про нашу антитеррористическую операцию, сравнительно недавняя. Я бы не смешивал это в одно

Андрей Климовроссийский сенатор

«Что касается сирийско-израильских отношений, не будем забывать, что Сирия, как и Израиль, — это государства Организации Объединенных Наций (ООН). И Россия, наши войска там (в Сирии — прим. «Ленты.ру») находятся не для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела или двусторонние отношения между государствами, а для того, чтобы бороться с международным терроризмом, который там окопался. В частности, благодаря России удалось фактически победить эту незаконную организацию, которая именует себя ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). Это наша главная задача там. Плюс у нас есть с Сирией двусторонний договор, который позволяет оказывать им содействие в самом широком плане», — сказал сенатор.

22 октября Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по аэропортам Алеппо и Дамаска. Сейчас воздушные гавани выведены из строя. Из-за атаки повреждены взлетно-посадочные полосы. Это уже второй случай, когда Тель-Авив после начала войны с ХАМАС атакует сирийские объекты.

Дамаск одним из первых поддержал действия боевиков ХАМАС против Израиля. «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили МИД республики 7 октября, в день нападения палестинского движения на еврейское государства.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин по-немецки ответил на нападки на бывшего канцлера Германии

      Израиль создал центр спецопераций по уничтожению командиров ХАМАС

      В России подорожал один популярный вид развлечений

      Ученые обнаружили полезное свойство виагры

      Россиянка вылетела в кювет и уснула в перевернувшейся машине

      На Украине заявили о скором начале тренировок пилотов на F-16

      Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Германии

      Россиянам назвали способы подготовки машины к зиме

      В США заявили о поставке Израилю обещанного Украине оружия

      Туктамышева объяснила решение взять паузу в карьере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости