Туктамышева объяснила решение взять паузу в карьере желанием развиваться

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объяснила, почему приняла решение взять паузу в спортивной карьере.

Фигуристка заявила, что последние два года были сложными для нее, так как она не жалела себя и соревновалась, однако в данный момент поняла, что ей нужен перерыв. «Буду проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — подчеркнула она.

18 октября сообщалось, что Туктамышева хочет сделать паузу в соревнованиях в сезоне-2023/2024. Она пояснила, что хочет сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.