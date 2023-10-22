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00:14, 22 октября 2023Мир

В ХАМАС заявили о готовности отпустить двух заложниц

В ХАМАС заявили о готовности отпустить двух заложниц в воскресенье
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что готово отпустить двух заложниц, предложение об освобождении которых якобы отклонил Израиль. Об этом передает РИА Новости.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что бригады «Аль-Кассам» готовы освободить двух задержанных женщин — Нурит и Йохевид. По его словам, для этого будут использованы те же процедуры, при которых были освобождены две задержанные женщины накануне.

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20 октября бригады «Аль-Кассам» освободили двух гражданок США, мать и ее дочь при посредничестве Катара. До этого сообщалось, что боевики ХАМАС выразили готовность отпустить часть заложников в обмен на немедленное прекращение огня со стороны Израиля.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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