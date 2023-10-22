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04:01, 22 октября 2023Мир

Армия Израиля нанесла удар по подземному комплексу в Дженине

Армия обороны Израиля нанесла удар по подземному комплексу в Дженине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военных.

Как уточнили эксперты, в мечети находилась террористическая ячейка боевиков, готовивших теракт. «Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине», — говорится в сообщении.

Известно, что мечеть использовалась террористами в качестве командного центра .

Ранее МВД Палестины обвинило Израиль в обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа. Также сообщалось, что Израиль нанес удар по эвакуирующимся из сектора Газа палестинским беженцам.

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      Марина Совина
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