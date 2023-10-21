Палестина обвинила Израиль в обстреле рынка в секторе Газа

МВД Палестины обвинило Израиль в обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа

Видео: Telegram-канал Shot

МВД Палестины обвинило Израиль в обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По его данным, в результате атаки есть жертвы, а также пострадало большое количество людей. Их точное количество не уточняется.

Палестинский портал Quds сообщает, что на месте обстрела вспыхнул пожар. Кадры с места событий также опубликовал Telegram-канал Shot, на них видно пламя и множество очевидцев на месте происшествия.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что удары по сектору Газа будут усилены. Он вновь призвал палестинцев эвакуироваться.

