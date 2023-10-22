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00:03, 23 октября 2023Спорт

В США на стадионе показали на экране фото Гитлера

Фотографию Гитлера показали на экране перед матчем по американскому футболу

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

На стадионе в США показали на экране фотографию Адольфа Гитлера. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел перед матчем по американскому футболу между «Мичиган Стэйт Спартанс» и «Мичиган Вулверинс» в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Зрителям предложили принять участие в викторине, где нужно было отгадать, в какой стране родился человек на экране.

«Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности», — заявил спортивный директор команды «Мичиган Стэйт» Мэтт Ларсон. Отмечалось, что в университете будут тщательнее проверять подготовленные к показу материалы.

В учебном заведении также сообщили, что ранее неоднократно использовали видео с YouTube-канала The Quiz Channel. При этом создатель канала Флорис ван Палландт заявил, что его контент использовали несанкционированно и без его ведома.

Матч завершился со счетом 49:0 в пользу «Мичиган Вулверинс».

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      Дарья Коршунова
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