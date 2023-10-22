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18:34, 22 октября 2023Спорт

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов страны. Дублем отметился Вендел, который поразил ворота соперников на 53-й и 81-й минутах. Еще один мяч за сине-бело-голубых забил Андрей Мостовой на шестой добавленной минуте. Единственный гол самарцев на счету Романа Ежова на восьмой добавленной минуте.

По результатам матча команды поменялись местами в турнирной таблице. Петербуржцы с 23 очками поднялись на вторую строку, самарцы, в активе которых 21 очко, опустились на третье.

В следующем туре 28 октября «Зенит» примет грозненский «Ахмат». В тот же день «Крылья Советов» сыграют дома с «Оренбургом».

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      Дарья Коршунова
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