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09:50, 23 октября 2023Наука и техника

Оператор дрона назвал уязвимые места танка Abrams

РИА Новости: танки M1A1 Abrams уязвимы перед дронами, лобовой атакой и минами
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Globallookpress.com

Оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет назвал слабые места танка M1A1 Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам оператора дрона, воюющего на южно-донецком направлении, характеристики этого танка хорошо известны российским военным. Шкет заявил, что танки подобного класса можно атаковать сверху или по кормовой нише с боеприпасами — здесь бронирование машины традиционно слабое.

Также боевые машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно несли потери от российских мин. M1A1 Abrams имеет точное дальнобойное орудие и современные средства наблюдения, но бронирование бортов и кормы у машины слабое. Из-за этой уязвимости ВСУ вряд ли будут применять танк в лобовых атаках.

Специалисты РИА Новости предположили, что M1A1 Abrams будут использовать в качестве снайперов, «однако такая тактика отнюдь не защитит от дронов». В материале говорится, что для эффективного использования американских таков Украине нужно превосходство над Россией в воздухе. Это возможно, когда Киев получит истребители F-16.

В начале октября ветеран Вооруженных сил США Станислав Крапивник рассказал о недостатках танка Abrams. По словам специалиста, боевые машины потребляют очень много топлива, а также отличаются недостаточной проходимостью.

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      Андрей Ставицкий
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