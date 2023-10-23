Айза снялась в свадебном платье после новостей о разводе Гуфа

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) снялась в свадебном наряде после новостей о его разводе с блогершей Юлией Королевой. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя блогерша репостнула к себе на страницу кадры, где позирует в облегающем белом платье длины макси со шлейфом и оборками. Также она показала, как ей делают макияж, оказавшись перед камерой в фате и с ярко-красной помадой на губах.

Кроме того, на одном из роликов Айза предстала, сидя на мотоцикле в свадебной одежде позади мужчины в шлеме. «На днях снимали необычную свадьбу», — подписал указанное видео запечатлевший знаменитость фотограф.

Айза и Гуф сыграли свадьбу в 2008 году. В 2010-м у пары родился сын. В 2013-м певица и хип-хоп-исполнитель развелись, а спустя два года Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, от которого родила второго ребенка. В 2020 году пара объявила о расставании.

В октябре 2021 года Гуф сделал предложение своей возлюбленной, модели Юлии Королевой, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у рэпера родилась дочь Тина.

В марте текущего года рэп-исполнитель опубликовал видео с отдыха, на котором его жена плачет и просит его вернуть паспорт, так как хочет улететь с их общей дочерью в Россию, а также обвиняет артиста в употреблении наркотических веществ.

Позже Гуф заявил о расставании с женой, а одной из причин такого решения назвал социальные сети блогерши. Сама Королева уже официально подала на развод в июле 2023-го, а позже запросила три месяца для примирения с мужем, которые, как оказалось, не исправили ситуацию.