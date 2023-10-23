Бритни Спирс объяснила свои голые селфи

Певица Спирс заявила, что стала делать голые селфи из-за усталости от фотографов

Американская певица Бритни Спирс объяснила, почему стала часто фотографироваться голой для своего Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Слова поп-звезды из ее книги мемуаров «Женщина во мне» цитирует газета The New York Times.

Спирс заявила, что полюбила делать обнаженные селфи из-за усталости от позирования профессиональным фотографам. «Знаю, что многие не понимают, почему я люблю фотографировать себя голой или в новых платьях. Но если бы их тысячи раз фотографировали другие, ставили в позы для чужого одобрения, они бы поняли, что меня радует позировать так, как я считаю сексуальным», — написала 41-летняя исполнительница.

Ранее сонграйтер Аннет Артани заявила, что у Бритни Спирс был роман с обвинителем Майкла Джексона — хореографом Уэйдом Робсоном. По словам Артани, во время отношений со Спирс Джастин Тимберлейк заподозрил певицу в измене, когда нашел в ее косметичке четырнадцатистраничное письмо к Робсону.