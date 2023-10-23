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17:50, 23 октября 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила в экстремизме сторонника эрзянского государства

В Мордовии ФСБ возбудила дело в отношении сторонника эрзянского государства

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Мордовии следователи возбудили уголовное дело в отношении соучредителя признанного нежелательным в России движения «Свободный Идель-Урал» Александра Болькина и других сторонников создания независимого эрзянского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по республике.

Болькин, другие россияне, а также граждане Украины и США проходят обвиняемыми по статье 282.1 («Создание и руководство экстремистским сообществом») УК РФ. Во время обыска у них изъяли средства связи, электронные и бумажные носители информации.

В 2020 году Болькин и другие фигуранты дела создали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа «Кирдийюр». Они осуждали политику России и стремились к созданию независимого эрзянского государства «Эрзянь Мастор» путем выхода из состава страны.

Эрзяне — этническая группа мордвы, проживают в основном на востоке Мордовии.

Ранее в Новороссийске суд приговорил 18-летнего жителя Хакасии, создавшего в мессенджере экстремистское сообщество, к 3,5 года колонии общего режима.

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