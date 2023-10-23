Каскадеры из Северной Осетии приняли участие в съемках индийского фильма

Осетинские каскадеры приняли участие в съемках индийского фильма «Тигр-3»

Каскадеры из Северной Осетии приняли участие в съемках индийского фильмах «Тигр-3». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Уточняется, что к съемкам картин привлекут компанию Film Equus, основателем которой является осетинский конник Эльбрус Уртаев.

«Картина выходит на экраны всего мира 12 ноября, — рассказал он изданию. — Ожидается успех, за четыре дня 25 миллионов просмотров. Мы отработали в кадре сцену с лошадьми».

По данным издания, Film Equus сотрудничает с именитыми голливудскими, европейскими и болливудскими режиссерами.

Ранее сообщалось, что на стадионе Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ прошел фестиваль воздушных змеев. Мероприятие состоялось 18 октября и было приурочено к 100-летию Бурятии.