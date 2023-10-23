Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны

Комитет Совфеда по обороне и Матвиенко провели выездное совещание в Минобороны

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко провели выездное совещание в Минобороны России, где обсудили вопросы обеспечения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выездное совещание было проведено по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. В Минобороны сообщили, что сенаторов ознакомили с работой Национального центра управления обороной России, а также с Центром боевого управления и его подразделениями.

«Встреча с министром обороны, с вашими заместителями, для них [сенаторов] это важно, из первых уст услышать оценки и ситуацию, и в чем нужна еще, возможно, поддержка законодателей. Конечно же, важна, очень важна консолидация общества, но не менее важна слаженная работа всех органов власти исполнительной, законодательной», — сказала Матвиенко.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что российские войска ведут профессиональные действия на всех направлениях спецоперации и уверенно продолжают реализацию намеченных планов. Он отметил, что на данный момент продолжаются активные действия на тех направлениях, где ВС России считают необходимым усилить положение. По его словам, обстановка в зоне СВО выглядит устойчиво и уверенно.