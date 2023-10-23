Историк рассказал о влиянии Мелитопольской операции на освобождение Крыма

Глава РВИО Мягков: Мелитопольская операция дала «ключ» к освобождению Крыма

Мелитопольская операция позволила освободить правобережную Украину и Крым, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам историка, она стала для Красной Армии «малым Сталинградом». Он напомнил, что на протяжении десяти дней на улицах города шли ожесточенные бои, победить в которых удалось в том числе благодаря штурмовым группам, опыт применения которых был получен в Сталинградской битве.