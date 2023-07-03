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01:23, 3 июля 2023Мир

Историк высказался за возврат российской армии на Кубу

Историк Мягков призвал вернуть российскую армию на Кубу, чтобы лучше «видеть» США

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российской армии было бы полезно вернуться на Кубу, чтобы лучше «видеть» США, призвал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, вывод с Кубы российского воинского контингента с последующим закрытием центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе был не выгоден для Москвы. Он уточнил, что возвращение войск на эту территорию поможет «держать руку на пульсе» своего стратегического соперника — США.

«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть», — высказался он.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты Америки смогут оперативно ответить на возможное присутствие сил России на Кубе в случае, если увидят изменения в этом направлении.

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    Марина Совина
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