Историк высказался за возврат российской армии на Кубу

Историк Мягков призвал вернуть российскую армию на Кубу, чтобы лучше «видеть» США

Российской армии было бы полезно вернуться на Кубу, чтобы лучше «видеть» США, призвал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, вывод с Кубы российского воинского контингента с последующим закрытием центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе был не выгоден для Москвы. Он уточнил, что возвращение войск на эту территорию поможет «держать руку на пульсе» своего стратегического соперника — США.

«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть», — высказался он.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты Америки смогут оперативно ответить на возможное присутствие сил России на Кубе в случае, если увидят изменения в этом направлении.