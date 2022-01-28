Госдеп США пригрозил России «быстрым ответом» в случае размещения войск на Кубе

Соединенные Штаты Америки смогут оперативно ответить на возможное присутствие сил России на Кубе в случае, если увидят изменения в этом направлении. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал возможность размещения российских вооружений в Латинской Америке в ответ на расширение военного присутствия западных стран.

Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно Нед Прайс официальный представитель Госдепа США

Угроза санкциями

Прайс также отметил, что Вашингтон призывает международных партнеров отказаться от закупок вооружений из России. По его словам, Штаты рассчитывают, что государства будут избегать крупных закупок российских оружейных систем, чтобы не попасть под американские санкции.

Ранее директор Института США и Канады (РАН) Валерий Гарбузов заявил, что страны Латинской Америки не согласятся на размещение российских вооружений на своей территории. Он пояснил, что находящиеся под американскими санкциями Куба и Венесуэла не захотят ухудшать отношения с Соединенными Штатами, а размещение российских ракет лишь ужесточит санкционный режим. Подобное мнение также выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал: нельзя забывать о том, что Куба и Венесуэла — это суверенные страны, и они сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.

Альтернатива есть

По словам военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, оставаясь в своих границах, Россия подвергает себя только большей опасности. Он пояснил, что обеспечение национальной безопасности подразумевает не только защиту и оборону, но также возможность контратаковать и наносить упреждающие удары.

Еще в 2015 году, после того, как наши войска были введены в Сирию, Путин говорил, что террористов нужно уничтожать на дальних подступах. В отношении НАТО и американцев работает тот же принцип Александр Перенджиев Политолог

Эксперт также отметил, что военно-техническое сотрудничество может предполагать и другие аспекты. В частности, Россия при договоренности может разместить в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе не ракеты, а пункты обеспечения военно-морского флота и военно-космических сил, уточнил он. «Наши самолеты смогут останавливаться там, например, на ремонт и выполнять определенные боевые задачи. И как раз в непосредственной близости к США», — сказал Перенджиев.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США. Авторы издания сравнили этот сценарий с Карибским кризисом 1960-х, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе.

Информация о размещении российских военных баз или вооружений в Латинской Америке не подтверждалась официальными лицами. В то же время в МИД отметили, что Россия может провести «мероприятия по линии военно-морского флота», если США будут провоцировать ее. Таким мероприятием также считают размещение военных баз в Венесуэле.