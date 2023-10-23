Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном захотели провести в Иране

Reuters: в Иране пройдут мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном

Иран предоставит Армении и Азербайджану площадку для проведения мирных переговоров. О том, что Тегеран проведет встречу на уровне министров иностранных дел, в которой также будут участвовать главы МИД Ирана, Турции и России, стало известно Reuters.

По данным агентства, участники встречи обсудят прогресс на пути к мирному соглашению между Ереваном и Баку после того, как Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом.

Ранее глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян рассказал, что ее невозможно упразднить его указом.

Указ об упразднении республики ее глава подписал 28 сентября после очередного обострения конфликта с Азербайджаном. В соответствии с документом, до 1 января 2024 года все учреждения должны быть распущены, а непризнанное государство перестанет существовать.