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14:19, 23 октября 2023Интернет и СМИ

ХАМАС отказалось предоставить журналистам доказательства удара по больнице

ХАМАС отказалось предоставить газете NYT доказательства удара по больнице в Газе

Фото: Abed Khaled / AP Photo

Представители «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) отказались предоставить журналистам американской газеты The New York Times (NYT) доказательства, подтверждающие ракетный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа израильскими войсками. Об этом сообщается на сайте издания.

«ХАМАС отклонило просьбу The [New York] Times позволить ознакомиться с любыми имеющимися доказательствами того, что ракета нанесла удар по больнице», — говорится в материале. Представитель движения Гази Хамад в разговоре с журналистами газеты заявил, что от ракеты ничего не осталось. По его словам, оружие «растворилось, как соль в воде».

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Салама Мааруф сообщила, что журналисты издания могут сами приехать в регион за доказательствами ракетного удара. «Кто сказал, что мы обязаны представлять обломки каждой ракеты, которая лишает жизни наших людей?» — приводит ее слова газета.

Ракетный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен 17 октября. В медучреждении укрывались сотни людей. Израиль обвинил в нанесении удара по больнице группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС обвинило в произошедшем Израиль.

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      Евгения Наумова
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