Развожаев предупредил об учениях с реактивными бомбометами в Севастополе

Развожаев: в Севастополе пройдут учения с применением реактивным бомбометов

В Севастополе жители могут услышать громкие звуки в связи с тем, что в городе проведут учения с применением реактивных бомбометов. Об этом предупредил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Ориентировочно до 8.30 в районе Северного и Южного молов — Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов», — написал губернатор, подчеркнув, что в городе все спокойно.

Ранее Развожаев назвал ложью информацию о взрывах в городе. Он также опроверг работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе.

За воскресенье, 22 октября, Развожаев дважды сообщал об объявлении в Севастополе воздушной тревоги. Также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту, а также работы морского пассажирского транспорта в Севастополя.