Развожаев предупредил об учениях с реактивными бомбометами в Севастополе
В Севастополе жители могут услышать громкие звуки в связи с тем, что в городе проведут учения с применением реактивных бомбометов. Об этом предупредил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Ориентировочно до 8.30 в районе Северного и Южного молов — Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов», — написал губернатор, подчеркнув, что в городе все спокойно.
Ранее Развожаев назвал ложью информацию о взрывах в городе. Он также опроверг работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе.
За воскресенье, 22 октября, Развожаев дважды сообщал об объявлении в Севастополе воздушной тревоги. Также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту, а также работы морского пассажирского транспорта в Севастополя.