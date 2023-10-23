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15:15, 23 октября 2023Бывший СССР

Стала известна изначальная цель убийц Дугиной

WP: убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, целью был ее отец
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Убийство журналистки, дочери российского философа Александра Дугина Дарьи было организовано Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники в американском и украинском правительстве сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам источников, «запланированной целью» операции СБУ, в результате которой погибла Дарья Дугина, был ее отец, которого изначально пытались ликвидировать украинские силовики.

В материале The Washington Post также утверждается, что компоненты для бомбы, с помощью которой была убита журналистка, были провезены через российскую границу в потайном отсеке в клетке для кошки.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье 20 августа 2022 года. По данным российских спецслужб, исполнителем ее убийства была военнослужащая украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Наталья Вовк.

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      Алевтина Запольская
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