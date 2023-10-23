Стала известна изначальная цель убийц Дугиной

WP: убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, целью был ее отец

Убийство журналистки, дочери российского философа Александра Дугина Дарьи было организовано Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники в американском и украинском правительстве сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам источников, «запланированной целью» операции СБУ, в результате которой погибла Дарья Дугина, был ее отец, которого изначально пытались ликвидировать украинские силовики.

В материале The Washington Post также утверждается, что компоненты для бомбы, с помощью которой была убита журналистка, были провезены через российскую границу в потайном отсеке в клетке для кошки.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье 20 августа 2022 года. По данным российских спецслужб, исполнителем ее убийства была военнослужащая украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Наталья Вовк.