Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:31, 23 октября 2023Экономика

Цены на нефть упали на фоне затягивания одного конфликта

Биржевые цены на североморскую нефть Brent упали до 91,25 доллара за баррель

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent упала ниже отметки в 92 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:20 по московскому времени сырьевые котировки достигли уровня в 91,25 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,98 процента. Аналогичную динамику продемонстрировала стоимость фьючерсных контрактов на январские поставки. Котировки упали на 0,94 процента, до 90,03 доллара за баррель.

Аналитики связывают снижение стоимости нефтяных поставок с затягиванием наземного вторжения израильской армии ЦАХАЛ в сектор Газа в рамках операции по уничтожению военачальников радикальной группировки ХАМАС. Откладывание эскалации боевых действий было обусловлено дипломатическими усилиями властей США и Евросоюза выиграть время для освобождения заложников, находящихся в плену боевиков.

Материалы по теме:
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
10 октября 2023
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023

В то же время рыночный стратег IG Asia Джун Ронг не стал исключать риски дальнейшего ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и назвал снижение цен на нефть «временной передышкой».

Ранее руководитель отдела экономических исследований компании Allianz Trade Ана Боата заявила, что в случае разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием ряда других региональных государств мировые цены на нефть могут увеличиться вплоть до 140 долларов за баррель. Она назвала подобный сценарий наихудшим, так как при подобном развитии событий глобальная экономика встанет на грань рецессии.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

      Популярная российская ведущая оценила свой заработок словами «на шестерочку»

      Porshe сбил пятиклассника на севере Петербурга

      Дочь и сын Джигана сыграют главные роли в сериале

      Стало известно об успешной контратаке ВС России в Запорожской области

      Пьяный пассажир подрался на борту самолета и попал на видео

      Россиян предупредили о проблемах при покупке китайских электромобилей

      «Похищенная» российский библиотекарь залегла на дно по приказу из «Центробанка»

      Распространенная привычка оказалась признаком психических расстройств

      Цены на нефть упали на фоне затягивания одного конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости