Цены на нефть упали на фоне затягивания одного конфликта

Биржевые цены на североморскую нефть Brent упали до 91,25 доллара за баррель

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent упала ниже отметки в 92 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:20 по московскому времени сырьевые котировки достигли уровня в 91,25 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,98 процента. Аналогичную динамику продемонстрировала стоимость фьючерсных контрактов на январские поставки. Котировки упали на 0,94 процента, до 90,03 доллара за баррель.

Аналитики связывают снижение стоимости нефтяных поставок с затягиванием наземного вторжения израильской армии ЦАХАЛ в сектор Газа в рамках операции по уничтожению военачальников радикальной группировки ХАМАС. Откладывание эскалации боевых действий было обусловлено дипломатическими усилиями властей США и Евросоюза выиграть время для освобождения заложников, находящихся в плену боевиков.

В то же время рыночный стратег IG Asia Джун Ронг не стал исключать риски дальнейшего ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и назвал снижение цен на нефть «временной передышкой».

Ранее руководитель отдела экономических исследований компании Allianz Trade Ана Боата заявила, что в случае разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием ряда других региональных государств мировые цены на нефть могут увеличиться вплоть до 140 долларов за баррель. Она назвала подобный сценарий наихудшим, так как при подобном развитии событий глобальная экономика встанет на грань рецессии.

