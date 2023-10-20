Оценены последствия войны в Израиле для мирового нефтерынка

Allianz: война в Израиле может привести к росту цен на нефть до 140 долларов

При наихудшем сценарии война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС может привести к росту цен на нефть до 140 долларов за баррель и поставить глобальную экономику на грань рецессии. Об этом заявила руководитель отдела экономических исследований компании Allianz Trade Ана Боата. Ее слова приводит Bloomberg.

Вероятность разрастания конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с дальнейшим прекращением поставок нефти из региона Боата оценила в 20 процентов. Такой сценарий эксперты назвали наихудшим для мировой экономики. При подобном развитии событий сырьевые котировки будут находиться в 2024 году в среднем на уровне 120 долларов за баррель.

В случае затягивании войны между Израилем и ХАМАС мировые центробанки займут выжидательную позицию и не станут спешить снижать ключевые ставки. Подобная стратегия руководителей регуляторов может спровоцировать ускорение глобальной инфляции и ослабить темпы экономического роста в ряде стран. «Это может подтолкнуть нас к сценарию рецессии, реализацию которого некоторые аналитики ожидают при базовом сценарии», — заключила Боата.

20 октября в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent превысила отметку в 93 доллара за баррель. Ближе к 14:20 по московскому времени сырьевые котировки ускорили рост до 93,59 доллара за баррель. Увеличение стоимости поставок сырья к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,31 процента.

В середине октября агентство Bloomberg сообщало, что в случае вовлечения в боевые действия между Израилем и ХАМАС ряда ближневосточных государств, включая Иран, мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. Кроме того, при подобном развитии событий глобальная инфляция увеличится до 6,7 процента, а темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4 процента.