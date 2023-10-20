Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:28, 20 октября 2023Экономика

Оценены последствия войны в Израиле для мирового нефтерынка

Allianz: война в Израиле может привести к росту цен на нефть до 140 долларов

Фото: Bing Guan / Reuters

При наихудшем сценарии война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС может привести к росту цен на нефть до 140 долларов за баррель и поставить глобальную экономику на грань рецессии. Об этом заявила руководитель отдела экономических исследований компании Allianz Trade Ана Боата. Ее слова приводит Bloomberg.

Вероятность разрастания конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с дальнейшим прекращением поставок нефти из региона Боата оценила в 20 процентов. Такой сценарий эксперты назвали наихудшим для мировой экономики. При подобном развитии событий сырьевые котировки будут находиться в 2024 году в среднем на уровне 120 долларов за баррель.

В случае затягивании войны между Израилем и ХАМАС мировые центробанки займут выжидательную позицию и не станут спешить снижать ключевые ставки. Подобная стратегия руководителей регуляторов может спровоцировать ускорение глобальной инфляции и ослабить темпы экономического роста в ряде стран. «Это может подтолкнуть нас к сценарию рецессии, реализацию которого некоторые аналитики ожидают при базовом сценарии», — заключила Боата.

Материалы по теме:
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
10 октября 2023

20 октября в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent превысила отметку в 93 доллара за баррель. Ближе к 14:20 по московскому времени сырьевые котировки ускорили рост до 93,59 доллара за баррель. Увеличение стоимости поставок сырья к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,31 процента.

В середине октября агентство Bloomberg сообщало, что в случае вовлечения в боевые действия между Израилем и ХАМАС ряда ближневосточных государств, включая Иран, мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. Кроме того, при подобном развитии событий глобальная инфляция увеличится до 6,7 процента, а темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа

      Во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза из-за поддержки Палестины

      Жителей одной страны предупредили о нашествии смертельно опасных пауков

      В российском городе пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем

      Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов

      Исследователь указал на одну деталь при взрыве на ядерном полигоне в Неваде

      Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки сотруднику ГАБТа

      Израиль заявил об отсутствии прогресса в освобождении заложников у ХАМАС

      Россиянам рассказали о последствиях употребления вина при похудении

      Курс евро опустился ниже 101 рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости