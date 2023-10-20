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13:26, 20 октября 2023Экономика

Цены на нефть превысили 93 доллара за баррель

Биржевые цены на нефть Brent достигли 93,5 доллара за баррель

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки североморской марки нефти Brent превысила отметку в 93 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 13:15 по московскому времени сырьевые котировки увеличились до 93,5 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,2 процента. Стоимость фьючерсных контрактов на январские поставки к этому времени находилась на отметке в 92,09 доллара за баррель.

Аналитики связывают увеличение сырьевых котировок с усугублением конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС.

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Так, ранее в Пентагоне заявили о росте числа атак беспилотников в Ираке и Сирии, в то время как американский эсминец перехватил крылатые ракеты, выпущенные в сторону Израиля из Йемена. Кроме того, на усиление обеспокоенности сырьевых трейдеров также оказывает влияние намерение ЦАХАЛ начать наземное вторжение в сектор Газа для уничтожения военачальников ХАМАС.

В середине октября агентство Bloomberg сообщало, что в случае вовлечения в боевые действия между Израилем и ХАМАС ряда ближневосточных государств, включая Иран, мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. Кроме того, при подобном развитии событий глобальная инфляция увеличится до 6,7 процента.

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      Анатолий Акулов
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