В Британии отказались от найма китайских рабочих из-за подозрений в шпионаже

The Sun: ВМС Британии не нанимают китайских прачек из-за подозрений в шпионаже

Военно-морские силы (ВМС) Британии отказались от вековой традиции найма граждан Китая для работы в прачечных на военных кораблях из-за подозрений работников в шпионаже в пользу Пекина. Об этом сообщает The Sun.

«ВМС Британии заканчивают столетний обычай нанимать китайских рабочих на военные корабли из-за опасений, что они могут заниматься шпионажем в пользу Пекина», — говорится в статье.

Как сообщает издание, рабочие из Китая работали на военных кораблях с 1930-х годов. Большинство из них нанимались из Гонконга в качестве прачек для стирки и глажки матросской формы и белых скатертей офицеров. Однако в настоящее время отношения между Британией и Китаем напряженные и Лондон опасается, что Пекин может начать угрожать семьям рабочих, чтобы заставить их передать секреты ВМФ.

На данный момент известно о трех случаях отказа приема жителей Гонконга на работу на военных кораблях и одном увольнении. Теперь вместо китайцев прачками будут нанимать непальцев.

Ранее в Британии заподозрили, что произведенные в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Сообщается, что власти страны опасаются, что китайские автомобили могут передавать огромный объем информации, включая положение транспортного средства, а также записи аудио и видео.