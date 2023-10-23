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13:57, 23 октября 2023Мир

В Британии отказались от найма китайских рабочих из-за подозрений в шпионаже

The Sun: ВМС Британии не нанимают китайских прачек из-за подозрений в шпионаже

Фото: Jonathan Brady / PA Images / Getty Images

Военно-морские силы (ВМС) Британии отказались от вековой традиции найма граждан Китая для работы в прачечных на военных кораблях из-за подозрений работников в шпионаже в пользу Пекина. Об этом сообщает The Sun.

«ВМС Британии заканчивают столетний обычай нанимать китайских рабочих на военные корабли из-за опасений, что они могут заниматься шпионажем в пользу Пекина», — говорится в статье.

Как сообщает издание, рабочие из Китая работали на военных кораблях с 1930-х годов. Большинство из них нанимались из Гонконга в качестве прачек для стирки и глажки матросской формы и белых скатертей офицеров. Однако в настоящее время отношения между Британией и Китаем напряженные и Лондон опасается, что Пекин может начать угрожать семьям рабочих, чтобы заставить их передать секреты ВМФ.

На данный момент известно о трех случаях отказа приема жителей Гонконга на работу на военных кораблях и одном увольнении. Теперь вместо китайцев прачками будут нанимать непальцев.

Ранее в Британии заподозрили, что произведенные в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Сообщается, что власти страны опасаются, что китайские автомобили могут передавать огромный объем информации, включая положение транспортного средства, а также записи аудио и видео.

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      Дарья Балацкая
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