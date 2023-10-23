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07:25, 23 октября 2023Россия

В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»

МО РФ: экипажи ТОС «Солнцепеков» используют новые системы привязки к местности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) России применяют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. «Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают десантно-штурмовым подразделения на запорожском направлении в районе Вербового.

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      Екатерина Подвигина
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