В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»

МО РФ: экипажи ТОС «Солнцепеков» используют новые системы привязки к местности

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) России применяют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. «Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают десантно-штурмовым подразделения на запорожском направлении в районе Вербового.