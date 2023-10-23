Затопившее улицу в российском городе «озеро дерьма» сняли на видео

Затопившее улицу после капремонта «озеро дерьма» в Кургане сняли на видео

В Кургане фекальные массы заполнили подвал дома сразу после капремонта, после чего вылились на улицу, образовав зловонное озеро. Внимание на происходящее в российском городе обратили в сообществе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, проблема с затоплением подвала дома номер 11 на улице Машиностроителей фекальными массами существует уже более двух лет. Она возникла после того, как в здании провели капитальный ремонт. «В этом состоянии здание оказалось под управлением УК "Прометей". Сразу после капремонта более двух лет назад весь дом по улице Машиностроителей, 11 наполнили фекалии, зловония и насекомые, проведенный ремонт начинает рассыпаться, замененные трубы подвержены ускоренной коррозии», — пожаловались жители Кургана.

Из-за скопившихся сточных вод на улице образовалось «озеро», которое один из жильцов снял на видео. На записи можно увидеть скопления воды на дорогах, которые можно принять за осадки, однако очевидец утверждает, что это разлившиеся фекальные массы. «Это все озеро дерьма, затопившее Машиностроителей, 11, Машиностроителей, 9 и там выше по течению. Плавает вся улица», — прокомментировал ситуацию он.

Жильцы проблемного дома обвинили в происходящем управляющую компанию «Прометей». Три недели назад заниматься содержанием дома вместо нее начала другая организация, однако решить проблему до сих пор не могут. В новой УК считают, что откачка подвала не поможет справиться с затоплением помещения, а также улицы зловонными водами. Ее представители выяснили, что корень проблемы кроется в переполненных выпускных колодцах: уровень сточных вод настолько высок, что не позволяет содержимому канализации беспрепятственно вытекать. В результате в подвал дома поступает сброс из внешних источников и тем самым срывает клапаны и новые трубы, смонтированные при капремонте. Жильцы потребовали у прокуратуры провести проверку и решить проблему.

Ранее в октябре «ручей дерьма» в городе Чусовом попал на видео.