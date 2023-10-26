Верховный муфтий предложил разместить миротворцев в зоне израильского конфликта

Верховный муфтий: можно разместить миротворцев в зоне израильского конфликта

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин предложил разместить миротворческие силы в зоне конфликта Израиля и Палестнины. С таким предложением он выступил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, его цитирует РИА Новости.

«Призываем конфликтующие стороны к немедленному прекращению военных действий и недопущению разрастания палестино-израильского противостояния. Призываем мировое сообщество, а также мусульманский мир поддержать инициативы России по созыву Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке на высшем уровне», — обратился к сторонам муфтий.

Он добавил, что нужно рассмотреть инициативы открытия гуманитарных наук, указав на несправедливость по отношению к палестинскому народу как основу конфликта. По словам муфтия, в течение десятилетий так и не была выполнена резолюция ООН, в которой говорится о создании двух государств.

Сейчас ситуация между странами обусловлена проблемами не сегодняшнего дня, считает Таджуддин. По его заявлению, противостояние двух стран привело к попранию всех международных норм, а также правил взаимодействия народов и государства.

Ранее сообщалось, что муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев сообщил, что обсудит с Путиным независимость Палестины. По его мнению, мира на Ближнем Востоке не будет, пока израильско-палестинский конфликт не урегулируют.

Глава государства встретился с религиозными лидерами России в Кремле в среду, 25 октября. Путин тогда заявил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурный характер. Позиция Москвы основана на решение Совета безопасности ООН, которое предусматривает сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины., добавил он.

