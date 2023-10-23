Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным независимость Палестины

Муфтий Северного Кавказа Бердиев обсудит с Путиным независимость Палестины

Муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев сообщил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным независимость Палестины. Слова председателя Координационного совета мусульман Северного Кавказа передает РИА Новости.

«На встрече с Владимиром Путиным и религиозными лидерами страны надо поддержать решение нашего президента по вопросу создания Палестинского государства. Кроме того, необходимо поднять тему принуждения Израиля к миру», — сказал муфтий.

По его мнению, мира на Ближнем Востоке не будет, пока израильско-палестинский конфликт не урегулируют. В него вовлечено слишком много государств, поэтому нужно как можно быстрее прекратить эскалацию ради избежания жертв, добавил Бердиев.

Эскалация ситуации в зоне конфликта началась после того, как ХАМАС атаковал Израиль. В ответ армия еврейского государства начала наносить воздушные удары, в ближайшее время может начаться наземная операция в секторе Газа. Как сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся.

Страны мира заняли разные позиции по отношению к конфликту. В частности, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина.