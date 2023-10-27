Банки анонсировали рост ставок по вкладам вслед за решением ЦБ

РБК: ряд банков РФ подготовили повышение ставок по вкладам после роста ключевой

Ряд российских банков анонсировали повышение ставок по вкладам после решения руководства Центробанка поднять ключевую сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовых организаций.

Изменение условий по продуктам подготовили в Абсолют Банке, Росбанке, МТС Банке, Совкомбанке и банке «Открытие». Вероятное поднятие ставок по вкладам на уровне 14-15 процентов годовых спрогнозировал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов. О планах поднять ставки также заявил представитель Газпромбанка.

В свою очередь, в Промсвязьбанке, МКБ, банке «Зенит» и банке «Русский стандарт» сообщили, что будут отталкиваться от особенностей рыночной конъюнктуры при принятии дальнейших решений. В то же время директор департамента финансовых рынков Хоум Банка Юрий Латанов допустил возможность повышения ставок по вкладам на 1-1,5 процентного пункта «в ближайшее время».

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова допустила, что в ноябре-декабре банки будут активно продвигать условия максимальной доходности по двух- и трехлетним долгосрочным вкладам. По ее словам, новым ориентиром для подобного вида финансовых продуктов станут ставки в размере 14,5-15 процентов годовых.

Руководство ЦБ резко подняло ключевую ставку по итогам заседания, которое состоялось 27 октября. В регуляторе объяснили решение усилением проинфляционных рисков. Кроме того, Банк России отметил устойчивое увеличение внутреннего спроса, все больше превышающего возможности расширения производства товаров и услуг, а также наращивание объемов кредитования населения. Поднятие ставки сразу на два процентных пункта, по мнению аналитиков, поможет снизить темпы роста потребительских цен в стране.