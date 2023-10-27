Борисов заявил об указании Путина утвердить федеральный проект по созданию РОС

Борисов: Путин дал указание утвердить федеральный проект по созданию РОС

По итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борисова, в госкорпорации очень довольны результатами проведенного с главой государства совещания.

«Подтверждено, по сути дела, дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, а по сути дела — по созданию Российской орбитальной станции. Выделено финансирование. Определены основные показатели по этому проекту», — сказал руководитель «Роскосмоса».

Борисов назвал продолжение российской пилотируемой программы насущной проблемой. По его оценке, необходимо начать работы по РОС уже в 2024 году, чтобы не допустить ситуации, когда Международной космической станции (МКС) уже нет, а ее российская замена еще не запущена.

В сентябре агентство со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы сообщило, что на государственную программу «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей.