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11:07, 27 октября 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла три координируемые разведкой Украины агентурные группы

ФСБ раскрыла в Запорожье три агентурные группы, координируемые разведкой Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Запорожской области сотрудники ФСБ раскрыли три агентурные группы, координируемые украинской военной разведкой, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, иностранная разведка использовала информационные ресурсы украинских СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чат «Мелитополь — це Украина» для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на местных жителей. Администраторов ресурсов задержали.

Среди них оказались граждане Украины и России, которые пытались скрыть свои личности в интернете и предпринимали для этого меры конспирации. Они убеждали жителей региона собирать и передавать им сведения о передвижении Российской армии, а также об их местах дислокации.

Один из членов агентурных групп оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. В его квартире нашли самодельное взрывное устройство, автомат и гранату РГН.

Ранее ФСБ показала видео задержания агентов.

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      Илона Палей
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