Главный тренер сборной России раскритиковала СМИ за большое внимание к Косторной

Тренер Чайковская выразила недовольство большим вниманием СМИ к Алене Косторной

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская раскритиковала СМИ за большое внимание к Алене Косторной. Ее слова приводит РИА Новости.

Чайковская выразила недовольство тем, что медиа настроены писать о Косторной, которая «только что вышла в паре, и говорить не о чем». «Такое впечатление, что она трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете. Это ученица моей школы, я ее очень люблю, но вы столько уделяете ей внимания, что я просто обалдела», — резюмировала специалист.

В настоящее время Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Спортсмены заняли четвертое место на дебютном для дуэта этапе Гран-при России в Омске. После этого Косторная раскритиковала судейство и рассказала о тонущем в болоте фигурном катании.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.