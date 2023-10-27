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09:59, 27 октября 2023Спорт

Главный тренер сборной России раскритиковала СМИ за большое внимание к Косторной

Тренер Чайковская выразила недовольство большим вниманием СМИ к Алене Косторной
Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская раскритиковала СМИ за большое внимание к Алене Косторной. Ее слова приводит РИА Новости.

Чайковская выразила недовольство тем, что медиа настроены писать о Косторной, которая «только что вышла в паре, и говорить не о чем». «Такое впечатление, что она трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете. Это ученица моей школы, я ее очень люблю, но вы столько уделяете ей внимания, что я просто обалдела», — резюмировала специалист.

В настоящее время Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Спортсмены заняли четвертое место на дебютном для дуэта этапе Гран-при России в Омске. После этого Косторная раскритиковала судейство и рассказала о тонущем в болоте фигурном катании.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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      Дарья Коршунова
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