Член политбюро ХАМАС обсудил в Москве будущее Палестины, отличное от мнения США

ХАМАС обсудило в Москве будущее Палестины, отличное от мнения США по этому вопросу. Об этом рассказал член политбюро движения, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук, передает РИА Новости.

«Мы приехали в Москву по приглашению МИД России. (...) Мы провели встречи в Министерстве иностранных дел, обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — сказал он.

По его словам, приглашение нанести визит в Россию во время нынешнего конфликта стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, а освободительным, отстаивающим интересы своего народа. Эту войну начал Запад, а Израиль создал все условия для войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам, подытожил член политбюро.

Ранее в России высказались о влиянии войны Израиля с ХАМАС на поставки оружия Украине. Страны НАТО предпринимают все усилия для того, чтобы поддерживать поставки Киеву, но военный потенциал стран иссякает.