В России высказались о влиянии войны Израиля с ХАМАС на поставки оружия Украине

Депутат Швыткин: ощутимого сокращения поставок оружия Украине пока нет

На данный момент ощутимого сокращения видов вооружения Украины нет. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался об изменении поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за начала войны на Ближнем Востоке заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В большей степени в политической плоскости сложилась конфликтная ситуация у США в части приоритетности поставки вооружений и финансовых средств между Израилем и Украиной. Понятно, что страны блока НАТО предпринимают все усилия для того, чтобы поддерживать поставки Киеву на должном уровне. Но военный потенциал стран иссякает», — заявил депутат.

По словам Швыткина, страны альянса встали перед выбором: либо военный потенциал собственной страны, либо помощь Украине.

«Соединенные Штаты пытаются переложить груз ответственности на страны Европы. На мой взгляд, страны Европы, прежде всего в лице стран блока НАТО, осознают пагубность этой идеи», — заключил он.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. Как уточняется, Фицо сослался на проблемы с коррупцией на Украине. Орбан же заранее и публично заявил, что поддержка ЕС не работает.

