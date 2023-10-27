Появились подробности о состоянии Царева

Telegram-канал Царева: позитивных новостей о состоянии здоровья экс-депутата нет

Позитивных новостей о состоянии здоровья Олега Царева после покушения в Крыму нет. Такие подробности появились в Telegram-канале бывшего депутата Верховной Рады Украины.

Покушение на жизнь общественно-политического деятеля было совершено в ночь на 27 октября возле его дома в Ялте. Сообщалось, что в него стреляли. Информацию о покушении подтвердили его родные. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»). ФСБ России начала расследование. Проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной Рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской Партию регионов. В 2014 году политик выступил против Евромайдана. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.