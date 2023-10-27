В команде Чимаева раскрыли сроки проведения следующего поединка бойца

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда может состояться в середине 2024 года

В команде представляющего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева раскрыли сроки проведения следующего поединка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя спортсмена, поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Шоном Стриклендом может пройти в 2024 году. «Бой может состояться в середине следующего года», — заявил собеседник агентства.

21 октября Чимаев победил американца Камару Усмана. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей. Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения.

На счету Стрикленда 28 побед и пять поражений. 10 сентября американец одержал победу единогласным решением судей над новозеландцем Исраэлем Адесаньей и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.