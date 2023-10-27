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16:35, 27 октября 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» обозначили сроки отправки первых космонавтов на РОС

Кожевников: первые космонавты отправятся на РОС через полгода после запуска НЭМ
СюжетКосмическая программа России:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первые космонавты отправятся на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) через полгода после запуска ее научно-энергетического модуля (НЭМ). Соответствующие сроки в интервью ТАСС обозначил заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«В соответствии с эскизным проектом план следующий: выводится модуль НЭМ, через полгода к нему летит грузовой корабль-носитель малых модулей, так называемый ТГК-ММ, который везет с собой шлюзовой и узловой модуль. Сразу же после выведения шлюзового и узлового модулей планируется пилотируемый полет», — заявил специалист.

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По его словам, в задачи первой пилотируемой миссии к РОС будут входить перестыковка шлюзового модуля и работа с разгрузкой и установкой оборудования. Отдельно Кожевников отметил, что первый запуск перспективного пилотируемого транспортного корабля ПТК к РОС пройдет без экипажа.

В сентябре агентство со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы сообщило, что на государственную программу «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей.

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      Иван Потапов
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