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10:32, 27 октября 2023Забота о себе

Врач назвала радикальный метод избавления от излишней потливости

Фото: dimid_86 / Shutterstock / Fotodom

Нервные потрясения и затянувшийся стресс способны провоцировать повышенное потоотделение — гипергидроз, предупредила дерматовенеролог, косметолог Анна Кубаева. В беседе с «Лентой.ру» врач также назвала радикальный способ избавиться от излишней потливости.

Кубаева объяснила, что при гипергидрозе при отсутствии гигиены могут развиваться стрептококковые и грибковые инфекции. Из-за этого возникает неприятный запах пота, вызывающий дискомфорт у самого человека и у окружающих. Также гипергидроз провоцирует зуд, покраснение и трещины, добавила врач.

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Кубаева отметила, что дезодоранты и антиперсперанты временно блокируют запах пота, но не устраняют причину его появления. Избавиться от локального гипергидроза, по мнению дерматовенеролога, можно только несколькими способами: снизить стресс, избавиться от волос в местах повышенного потообразования (лучше эпиляцией) или блокировать выработку ацетилхолина.

Поскольку виновник повышенного потоотделения — накопленный стресс, то единственный способ на полгода избавиться от него — блокировать выработку ацетилхолина. Инъекции ботулинического токсина в подмышечные впадины и другие проблемные зоны заблокируют нервный импульс и как следствие — повышенное потоотделение

Анна Кубаеваврач-дерматовенеролог, косметолог

Напоследок косметолог отметила, что при неправильной гигиене во время гипергидроза может развиться воспаление. В этом случае необходимо обращаться за медицинской помощью. И в любом случае, лечить излишнюю потливость можно только под контролем врача, заключила Кубаева.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова предупредила об опасности популярной домашней процедуры — самостоятельного срезания кутикулы. По ее словам, такая самодеятельность может стать причиной деформации ногтя и заражения.

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      Вера Владзиевская
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