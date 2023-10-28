Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:6
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
2:0
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Стефанос Циципас
Вена
Ростов
1:0
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Крылья Советов
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Андрей Рублёв
0:2
Завершен
Янник Синнер
Вена
22:11, 28 октября 2023Спорт

Раскрыты подробности о гонорарах между Фьюри и Усиком

Промоутер Арум заявил, что у Усика и Фьюри не будет равного деления гонораров

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV раскрыл подробности контрактов британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

Арум заявил, что не будет равного деления гонорара. Он подчеркнул, что саудовский принц Турки аль-Фейсал лично вел переговоры о гонораре для Усика и о выплатах для Фьюри. «Ребята не тупые. Они не стали смотреть, сколько заработает их соперник. Почему? Потому что им все равно», — добавил промоутер.

29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По информации издания, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы полны решимости». Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»

      Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Реала»

      Нетаньяху обвинил Иран в финансировании ХАМАС

      В Палестине сообщили об отказе Израиля включить мобильную связь в секторе Газа

      Стали известны подробности принятия решения об израильской операции в Газе

      Мастер спорта России Иван Денисов погиб в зоне СВО

      В ХАМАС заявили о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем

      Иран отказался выполнять требования США по конфликту Израиля и Палестины

      Стало известно о растущем беспокойстве в Европе из-за нового сигнала Путина

      Иран заявил о непричастности к атаке ХАМАС на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости