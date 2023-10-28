Раскрыты подробности о гонорарах между Фьюри и Усиком

Промоутер Арум заявил, что у Усика и Фьюри не будет равного деления гонораров

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV раскрыл подробности контрактов британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

Арум заявил, что не будет равного деления гонорара. Он подчеркнул, что саудовский принц Турки аль-Фейсал лично вел переговоры о гонораре для Усика и о выплатах для Фьюри. «Ребята не тупые. Они не стали смотреть, сколько заработает их соперник. Почему? Потому что им все равно», — добавил промоутер.

29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По информации издания, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.