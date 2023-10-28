Российская теннисистка рассказала о трудностях с получением виз

Теннисистка Эрика Андреева заявила, что серьезных проблем с получением виз нет

Российская теннисистка Эрика Андреева рассказала о трудностях с получением виз. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что серьезных проблем с документами нет. «В последнее время этот процесс занимает больше времени, особенно если речь про Англию. А так никаких проблем, все в порядке», — отметила она.

Ранее 22 июля российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что пропустит турнир категории WTA-250 в Германии из-за проблем с визой. «Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано», — добавила она.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.